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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رؤية في المنام وأسرة ضائعة .. 10 مشاهد مُفجعة من عقار حدائق القبة .. صور

عقار حدائق القبة
عقار حدائق القبة
أحمد مهدي

مشاهد مفجعة سُطرت على أعتاب عقار حدائق القبة المنهار، منذ اللحظة الأولى حين سقطت حوائطه فجأة ليغطي ترابها شارع ترعة الجبل، وحتى عمليات استخراج الضحايا والمصابين، وكواليس ومأساة الأسر التي كانت تقطن بالعقار قبل سقوطه.

المشهد الأول - انهيار عقار حدائق القبة

هنا كانت البداية.. شارع ترعة الجبل بمنطقة حدائق القبة، الشمس تكاد تنتصف في السماء والشارع يكتظ بالسيارات والأهالي، يقطعهم في ثواني معدودة صوت ارتطام قوي ثم تظهر عاصفة ترابية من داخل شارع جانبي وكأنها إعصارا هاجم السيارات والمارة، يتخللها أصوات صراخ بعيدة تعلو شيئا فشيئا.

إصابة 6 أشخاص بحادث انهيار عقار حدائق القبة.. صور - اليوم السابع

المشهد الثاني - الحقونا

بعد ثواني من الانهيار بدأت الصرخات تتعالى والمكالمات تنهال على غرف عمليات النجدة والحماية المدنية والجميع يحاول طلب الاستغاثة والكلمات السائدة في محيط العقار "الحقونا، طلعوا الناس بسرعة" مع أصوات بكاء وعويل للسيدات وحالة من الهلع والفوضى في محيط أنقاض العقار.

النيابة تستمع لشهود العيان في انهيار عقار حدائق القبة.. ومصرع 6 أشخاص - البوابة الإخبارية | نيوز جيت

المشهد الثالث - شهامة المصريين

لم يخلو حادث انهيار عقار حدائق القبة من جدعنة وشهامة المصريين، فالجميع هرع يرفع الأنقاض بيده وسط الأتربة المتصاعدة محاولين إنقاذ ومساعدة من يمكن إنقاذه حتى وصول فرق الحماية المدنية، من يقوم بطلب النجدة وهناك من يحاول التدخل والمساعدة وآخرين يقومون بالنداء على السكان أسفل الأنقاض.

القباج» تتابع حادث عقار حدائق القبة.. وتوجّه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي | المصري اليوم

المشهد الرابع - الانهيار

ماهي دقائق إلا وكانت سيارات الإطفاء والإسعاف ومعدات المحافظة تنتشر في محيط العقار والفرق تحاول إنقاذ السكان، إلا أن مشهد انهيار أحد أقارب سكان العقار المحتجز تحت الأنقاض سيظل عالقا، فقد حاول كثير رفع الحجارة الضخمة بيده حتى خارت قواه ولم يستطع المقاومة والجيران قاموا بإسناده للخروج من الشارع مسرح الحادث.

الهلال الأحمر المصري يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حادث انهيار عقار حدائق القبة| صور - بوابة الأهرام

المشهد الخامس - أمنية وأسرتها

عقار حدائق القبة كان مأساة بإنهياره إلا أن المأساة الأكبر كانت قصة أمنية السيدة ذات الـ 38 ربيع، والتي تم إنقاذها من العقار لتخرج إلى المستشفى في حالة نفسية محطمة بعدما فقدت الغالي والنفيس، فقد راح تحت أنقاض العقار والدها ووالدتها وأطفالها وابن شقيقها في دقائق، ومن الصدمة لم تتمالك نفسها.

محافظ القاهرة يتابع جهود إنقاذ ضحايا عقار حدائق القبة المنهار

المشهد السادس - رؤية في المنام

أحد السكان سطر رواية أمام أنقاض العقار بعدما انقذته العناية الألهية، مرددا "أنا كان أخر شهر ليا في الإيجار هو ده وماشي"، وأن سببا ما جعله يخرج من العقار هو وأسرته "مراتي شافت بيت بيقع في المنام وكانت بتقولي هنموت قريب، خدتها وروحت بيت عيلتي ومردتش أبات في البيت اليوم ده».

محمود عبدالراضي يكشف تفاصيل واقعة انهيار عقار حدائق القبة وحجم الخسائر

المشهد السابع - إزالة 3 عقارات

بعيدا عن العقار وتحديد داخل المكاتب، صدر قرارا بإزالة 3 عقارات متهالكة مجاورة للعقار المنكوب بحارة عبد الغفار، وذلك بعد رفع الأنقاض ووفاة 6 أشخاص أسفل الأنقاض، وذلك في إطار فحص العقارات المجاورة للعقار المنكوب وحفاظا على الأرواح.

بالصور انهيار عقار حدائق القبة ارتفاع عدد الضحايا بينهم 3 أطفال لـ 6 وفيات و7 مصابين | صوت المسيحي الحر

المشهد الثامن - قرار عاجل

قرر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر المباني المجاورة لعقار حدائق القبة المنهار، موجها بسرعة إزالة الآثار الناتجة عن انهيار العقار، وذلك عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة موقع الحادث، للوقوف على أسباب الانهيار وتحديد ملابساته.

استمرار عمليات البحث أسفل أنقاض عقار حدائق القبة.. وإخلاء عقارين مجاورين https://www.youm7.com/7578788

المشهد التاسع - المشرحة

وأمام مشرحة زينهم بمنطقة السيدة زينب كانت المأساة الأكبر، أصوات العليل والصراخ ترتفع والجميع يتشح بالأسود ينتظر استلام جثامين ضحايا العقار لتشييعهم إلى المقابر، وسط انهيارات وبكاء من ذويهم، وخاصة أسرة أمنية التي فقدت والدها ووالدتها وابنائها.

مصرع 8 أشخاص إثر انهيار عقار 5 طوابق بحدائق القبة.. المعاينة: أعمال صيانة بالطابق الأرضى السبب.. البحث عن المالك للتحقيق.. الاستعانة بلوادر لتسهيل عمليات البحث وتشكيل لجنة هندسية.. والنيابة تعاين موقع الحادث -

المشهد العاشر - الفاجعة

بالنهاية سطرت واقعة عقار حدائق القبة، 6 وفيات بينهم 3 أطفال، و8 مصابين إثر انهيار العقار المكون من أرضى و 4 أدوار عليا.

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