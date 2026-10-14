قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تنفي شائعة تراجع الماشية: الثروة الحيوانية تسجل 8.6 مليون رأس وارتفاع قياسي بإنتاج اللحوم والألبان
إصابة 3 صيادين في غارة لمسيّرة بإيران وسط اتهام لأمريكا..وهجوم مسلح على سيارة شرطة
قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث انهيار عقار حدائق القبة
الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة "الحدث اليوم" بسبب مخالفات بعض البرامج
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتوجه إلى أرمينيا للمشاركة في قمة "قادة من أجل الطبيعة"
وزير السياحة يبحث سبل الاستفادة من إمكانات شركة عالمية في الترويج للمقصد المصري
رافائيل جروسي: نستهدف التوصل إلى هدنات محلية جديدة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية
من أجل لقمة العيش دفع حياته ثمنًا.. القصة الكاملة لمـ ـقتل سائق مصري في السودان على يد مسلحيـ ـن
وزيرة الإسكان تبحث تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية
وصول إسماعيل دولار و4 آخرين للمحكمة في قضية البلطجة بالمقطم
قوات التحالف العربي تعلن زوال الخطر المهدد للعاصمة الرياض
تقلبات جوية وأمطار رعدية مرتقبة.. الأرصاد تحذر من تغير الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث انهيار عقار حدائق القبة

العقار
العقار
مصطفي رجب

أمرت النيابة العامة بحدائق القبة، بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لـ عقار حدائق القبة المنهار للوقوف على مدى تضرره.

دفن جثامين 6 أشخاص

وصرحت نيابة حدائق القبة، بدفن جثامين 6 أشخاص لقوا مصرعهم في انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق بـ حدائق القبة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

دفن جثامين 6 أشخاص

شهدت منطقة حدائق القبة بالقاهرة حالة من الاستنفار الأمني، عقب انهيار منزل بشارع ترعة الجبل حيث انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع تداعيات الواقعة.

تفاصيل انهيار عقار بحدائق القبة

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بانهيار عقار بشارع الخليج بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور جرى الدفع بالقوات المعنية إلى موقع البلاغ، لمتابعة الموقف وفحص ملابسات الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الانهيار وكشف ملابساته.

النيابة العامة حدائق القبة لجنة هندسية العقارات المجاورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

دار الإفتاء

أفضل صدقة إلى الأب المتوفى.. الإفتاء توضح الأعمال التي يصل ثوابها إليه

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

الحجاب الشرعي للمرأة

هل ظهور جزء من الشعر لن يؤثر على الحجاب الشرعي للمرأة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الزمالك ضد الأهلي

اتحاد الكرة يُحدّد شرطًا أمام الزمالك للاستماع إلى مُحادثة «الفار» في مباراة القمة | خاص

استهداف سفينة بالبحر الأسود، صورة أرشيفية

نجاة مصري وفقدان آخر .. الكشف عن هويات طاقم السفينة الغارقة قبالة السواحل البلغارية بالأسماء

مباراة القمة

الحكم احتسب ركلة مرمى.. فيديو يحسم الجدل حول لقطة «شيكو بانزا» بمباراة «القمة» | شاهد

ترشيحاتنا

عمر مرموش

عقوبة تلاحق عمر مرموش في إنجلترا بسبب سيارة فارهة.. كم يبلغ سعرها؟

بركان مدفون

بركان مدفون يكشف سرًا غامضًا يعود إلى 4.2 مليارات عام.. ماذا حدث؟

زيادة ارتداء الأطفال للنظارات.. هل الشاشات السبب؟ 7 علامات تكشف ضعف النظر

هل الشاشات سبب زيادة ارتداء الأطفال للنظارات؟.. 7 علامات تكشف ضعف النظر

بالصور

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكوب خل وملعقة سكر.. طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

زلة لسان من متحدثة ترامب الجديدة تثير الانتباه.. ماذا قالت؟

مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟
مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟
مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟

دراسة تحذر: 59% من المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعلمون بإصابتهم

ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد