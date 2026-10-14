5 من أسرة واحدة.. دفن جثامين 6 ضحايا في انهيار عقار حدائق القبة

صرحت نيابة حدائق القبة، بدفن جثامين 6 أشخاص لقوا مصرعهم في انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق بـ حدائق القبة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

دفن جثامين 6 أشخاص

شهدت منطقة حدائق القبة بالقاهرة حالة من الاستنفار الأمني، عقب انهيار منزل بشارع ترعة الجبل حيث انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع تداعيات الواقعة.

تفاصيل انهيار عقار بحدائق القبة

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بانهيار عقار بشارع الخليج بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور جرى الدفع بالقوات المعنية إلى موقع البلاغ، لمتابعة الموقف وفحص ملابسات الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الانهيار وكشف ملابساته.