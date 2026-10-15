روسيا: تدمير 91 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي ريازان وساراتوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 91 طائرة مسيرة فوق مقاطعتي ريازان وساراتوف، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالتزامن مع إعلان موسكو تعرض مصفاتين للنفط في المنطقتين لهجمات أوكرانية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الدفاعات الجوية دمرت 23 طائرة مسيرة فوق مقاطعة ريازان، و68 طائرة أخرى فوق مقاطعة ساراتوف، حتى الساعة السادسة مساء الأربعاء، وفق التوقيت المحلي، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الأضرار الناجمة عن الهجمات.

وفي سياق متصل، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن أوكرانيا لا تظهر مؤشرات على التحرك نحو هدنة تتعلق بمنشآت الطاقة، مشيرا إلى تعرض مصفاتين للنفط في ريازان وساراتوف لهجمات في اليوم نفسه.

وأضاف نوفاك، خلال مشاركته في فعاليات منتدى «أسبوع الطاقة الروسي»، أن بيانات وزارة الطاقة والشركات المعنية أفادت باستهداف المنشأتين، معتبرا أن هذه الهجمات لا تعكس توجها نحو التهدئة في قطاع الطاقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتبادل الهجمات التي تستهدف البنية التحتية، بما فيها منشآت الطاقة والمصافي النفطية، وسط حديث عن جهود للتوصل إلى وقف الهجمات على المنشآت المرتبطة بقطاع الطاقة.

ولم يتضمن الإعلان الروسي تفاصيل مستقلة بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالمصفاتين، فيما لم ترد في المعلومات الواردة تفاصيل عن تعليق أوكراني على الاتهامات الروسية.