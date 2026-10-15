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ترامب: الناتو لم يساعدنا في إيران.. وأسعار الوقود ستنخفض بانتهاء الحرب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الناتو لم يساعدنا في إيران.. وأسعار الوقود ستنخفض بانتهاء الحرب

ترامب
ترامب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في الحرب مع إيران، مشددًا على ضرورة ضمان عدم امتلاك طهران سلاحًا نوويًا، ومشيرًا إلى أن أسعار الوقود ستنخفض بعد انتهاء الحرب.

وقال ترامب إن دول الحلف لم تقدم الدعم الذي كانت واشنطن تتوقعه، مؤكدًا أن الولايات المتحدة قادرة على مواصلة عملياتها دون الحاجة إلى مساعدة الناتو.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن انتهاء الحرب من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الوقود، في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة نتيجة التوترات العسكرية وتأثيرها على حركة نقل النفط وإمداداته.

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، شدد ترامب على ضرورة التأكد من أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، معتبرًا أن منعها من الحصول على هذا السلاح يمثل هدفًا أساسيًا للسياسة الأمريكية.

وتطرق ترامب إلى حركة الملاحة في مضيق هرمز، قائلًا إن كميات كبيرة من النفط تمر عبر الممر المائي الاستراتيجي، وإن حجم التدفقات تجاوز ما كان عليه قبل الحرب. وتأتي هذه التصريحات وسط استمرار المخاوف بشأن أمن ناقلات النفط وتأثير أي اضطراب في حركة العبور على الأسواق العالمية.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن لا تعرف على وجه الدقة مع من تتعامل داخل إيران، في إشارة إلى الغموض المحيط بالقيادة الإيرانية ومسار الاتصالات المحتملة بين الجانبين.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه التوترات الأمريكية الإيرانية، وسط ترقب لتطورات الحرب وانعكاساتها على أمن المنطقة وأسعار الطاقة والعلاقات بين واشنطن وحلفائها في حلف شمال الأطلسي. 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة الحرب مع إيران الناتو أسعار الوقود

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