"اليونيسف": 28 طفلا يقتلون في غزة يوميا

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، عن إحصائية صادمة بشأم الشهداء الأطفال في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023.

وأوضحت منظمة اليونيسف أن نحو 28 طفلا يقتلون يوميا في قطاع غزة، جراء القصف والتجويع الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 660 يوما، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت المنظمة الأممية في بيان لها إن الأطفال في غزة يواجهون الموت "بالقصف وسوء التغذية والجوع ونقص المساعدات والخدمات الحيوية"، مضيفة: "في غزة، يُقتل يوميا ما معدله 28 طفلا، أي بحجم صف دراسي واحد".

وأكدت على أن "أطفال غزة بحاجة إلى الغذاء والماء والدواء والحماية. والأهم من ذلك كله، هم بحاجة إلى وقف إطلاق النار، الآن".

وفي نفس السياق، قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 1500 شخص قتلوا في قطاع غزة منذ مايو الماضي أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء وعند نقاط توزيع المساعدات التي "عسْكرتها" إسرائيل وعلى طول طرق مساعدات الأمم المتحدة.