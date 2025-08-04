شهيدان وعدة إصابات في قصف للاحتلال شمال مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة التوام، شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد اثنين وإصابة آخرين.

وأوضحت وكالة وفا نقلا عن مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة، أن 74 شخصا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 36 من منتظري المساعدات الإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 60,933 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 150,027 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.