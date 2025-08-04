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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بتوجيهات من الرئيس السيسي .. وزير الخارجية يلتقي الرئيس الأوغندي موسيفيني لتعزيز الشراكة الإفريقية

وزير الخارجية يلتقي الرئيس الأوغندي
وزير الخارجية يلتقي الرئيس الأوغندي
علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الاثنين مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبى، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وذلك خلال الزيارة الرسمية لجمهورية أوغندا

نقل الوزير عبد العاطي تحيات السيد رئيس الجمهورية لأخيه الرئيس يوري موسيفيني، مؤكدا على الاعتزاز بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين والتي تستند على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة التى تحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، وأشاد بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين مؤخرا، وهو ما انعكس في زيادة وتيرة الزيارات رفيعة المستوى خلال الفترة الماضية

وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية تطوير أطر التعاون الثنائي مع أوغندا في مختلف المجالات، وضرورة استثمار كافة الفرص السانحة من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مشددًا على ضرورة تشكيل مجلس أعمال مصري أوغندي مشترك لتعزيز تدفق الاستثمارات في المجالات التجارية والتنموية لدعم التعاون فى قطاعات البناء والتشييد والطاقة والأدوية واللقاحات بما يعود بالنفع على البلدين. كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والأوغندية وخاصة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كافة المجالات وفي مقدمتها الزراعة والطاقة، وبحث المشروعات المشتركة التي يمكن تنفيذها من خلال آلية دعم التنمية في دول حوض النيل الجنوبي التي أنشأتها مصر مؤخراً.

وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، تناول الوزير عبد العاطى شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائى المصرى، واطلع الرئيس الأوغندي على موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحاً ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي، مشدداً على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكدا أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائى. وشدد وزير الخارجية أن مياة النيل هى قضية وجودية بالنسبة لمصر، معرباً عن تطلعنا لتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول حوض النيل بما يعزز من روابط الأخوة ودعم التنمية بين الأشقاء الأفارقة.

كما استعرض السيد وزير الموارد المائية والري اوجه التعاون الثنائي والمشروعات القائمة بين مصر واوغندا في مجال الموارد المائية مؤكدا ان احترام القانون الدولي في نهر النيل اساس التعاون الإيجابي لتحقيق المصلحة المشتركة لجميع دول حوض النيل.

من ناحية أخرى، تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة القرن الأفريقي وجهود مكافحة الارهاب وسبل تعزيز السلم والأمن في القارة الأفريقية، وتم الاتفاق على مواصلة العمل والتنسيق على المستوى الثنائي والإطار المتعددة الأطراف لتعزيز العمل الأفريقي المشترك، ودعم جهود إرساء الاستقرار والأمن والتنمية.

ومن جانبه، طلب الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني نقل تحياته وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في ظل العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين

موسيفيني وزير الخارجية رئيس أوغندا الرئيس السيسي

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