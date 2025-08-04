ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات بين الفصائل المحلية والقوات السورية في السويداء

أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الاثنين، بأن عنصر من الفصائل المحلية في محافظة السويداء، قتل متأثراً بجراحه التي أصيب بها أمس الأحد جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف تلة حديد في ريف المحافظة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عنصران آخران من الفصائل المحلية قتلا على محور ريمة حازم خلال اشتباكات أمس مع القوات السورية، ما يرفع عدد القتلى من أبناء الطائفة الدرزية إلى 4 بعد مقتل عنصر يوم أمس بهجوم المسيرة على تلة حديد، في أقل من 24 ساعة.

وأضاف المرصد السوري أن خمسة عناصر من قوات الحكومة السورية قتلوا خلال هجمات مسلحة استهدفت مواقع ونقاطاً عسكرية متعددة في محيط مدينة السويداء.

وأشار المرصد إلى أن حصيلة القتلى الإجمالية إلى 9 أشخاص من الجانبين ارتفعت منذ يوم الأحد 3 أغسطس، في ظل توتر أمني متصاعد وحشود عسكرية متبادلة بين القوات الحكومية ومقاتلين محليين من أبناء المحافظة.

وبذلك ارتفعت حصيلة القتلى منذ صباح الأحد 13 تموز، نتيجة الاشتباكات وعمليات الإعدام الميداني والقصف الإسرائيلي في السويداء، إلى 1520 قتيلاً.