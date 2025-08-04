بيان مفاجئ من الخارجية الروسية بشأن معاهدة الصواريخ النووية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن زوال شروط استمرار الوقف الاختياري لنشر معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين زوال شروط استمرار الوقف الاختياري لنشر معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى من جانب واحد.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "نظرًا لتجاهل تحذيراتنا المتكررة بهذا الشأن، وتطور الوضع نحو النشر الفعلي لصواريخ نووية برية أمريكية الصنع من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، تُشير وزارة الخارجية الروسية إلى زوال شروط استمرار الوقف الاختياري لنشر أسلحة مماثلة من جانب واحد".

وأضافت أن روسيا لم تعد تعتبر نفسها مُلزمة بالقيود الذاتية المُعتمدة سابقًا.

وفي وقت سابق، نُظمت احتجاجات في ألمانيا احتجاجًا على نشر الصواريخ الأمريكية على أراضيها.