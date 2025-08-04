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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سائحة بريطانية تتعرض للتحرش الجنسي في سماء دولة عربية

الطيران الشراعي
الطيران الشراعي
ناصر السيد

زعمت سائحة بريطانية أنها تعرضت لاعتداء جنسي في الهواء من قِبل مُشغل مظلة في أجواء تونس حيث أوضحت ميشيل ويلسون، 52 عامًا، أن الرجل ضغط عليها وتحسسها أثناء الرحلة.

وقالت السائحة البريطانية: "شعرت بالانتهاك والدناءة وكنت خائفة".

وقالت صحيفة الصن البريطانية إن ميشيل كانت قد خططت لرحلة طيران شراعي مزدوج مع صديقة لها، لكن قيل لها إن الرياح شديدة، لذا سيضطران إلى الانفصال، وسيصحبها إلى السماء مُشغل.

وأوضحت أن صديقتها صعدت أولا "وقضت وقتًا ممتعًا، دون أي مشاكل"، لافتة إلى أنها استطاعت رؤية مسافة كبيرة بين جسد صديقتها ومُشغل المظلة، لكن تجربة ميشيل، وهي أم لثلاثة أطفال، في سوسة، تونس، مع شاب مُقيد خلفها كانت مختلفة تمامًا.

وأضافت “لقد كانت تجربة مروعة، وكنت خائفة للغاية، شعرت بالعجز وأنا مُعلّقة في الهواء”. 

وبعد الهبوط انفجرت ميشيل بالبكاء، واشتكت لمدير مركز الرياضات المائية، ثم للشرطة المحلية.

دفعت ميشيل 6000 جنيه إسترليني لرحلة سياحية شاملة على متن شركة إيزي جيت في سوسة مع ابنتها (17 عامًا)، وابنيها التوأم (16 عامًا)، وصديقة ابنتها (17 عامًا أيضًا)، لكنها شعرت بعدم القدرة على الاستمتاع ببقية رحلتها.

وقالت: "بصفتنا نساء، نتوقع بعض المزاح من الرجال في هذه البلدان، لكن هذا لم يكن مزاحًا، بل كان اعتداءً جنسيًا".

وتعتقد أن المعتدي عليها قد أُلقي القبض عليه منذ ذلك الحين، وأن شركة التأمين الخاصة بها ووزارة الخارجية تساعدان في القضية.

سائحة بريطانية سماء تونس رحلة طيران شراعي التحرش الجنسي في تونس السياحة في تونس

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