"احتلال غزة بالكامل".. رئيس الأركان الإسرائيلي يلغي زيارته لواشنطن.. ونتنياهو ينتظر "الكابينت"

تسببت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين بعزمه احتلال قطاع غزة بالكامل في ارتباك كبير بدولة الاحتلال.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ نتنياهو موافقته على شن عملية عسكرية ضد حركة حماس.

فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن المنظومة الأمنية تعارض عملية عسكرية بمناطق يتواجد بها رهائن، ولفتت القناة إلى أن الكابينت هو من سيحسم الأمر بشأن احتلال غزة.

ونقلت يديعوت أحرونوت عن مسؤولين قولهم إن على رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الاستقالة إذا لم يوافق على عملية غزة، فيما كشفت هيئة البث أن زامير ألغى زيارته للولايات المتحدة بعد الأنباء عن قرار نتنياهو باحتلال غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يجب أن يواصل جيش الاحتلال القتال لتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة.

وأوضح أنه سيصدر تعليماته هذا الأسبوع لجيش الاحتلال بشأن كيفية المضي قدمًا في غزة لتحقيق أهداف الحرب.