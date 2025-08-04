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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: 6000 وحدة دم وصلت إلى قطاع غزة اليوم

وحدات الدم تصل غزة
وحدات الدم تصل غزة
ناصر السيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 6000 وحدة دم ومشتقاته وصلت إلى قطاع غزة مساء اليوم الإثنين، تبرع بها أبناء الشعب الفلسطيني في المحافظات الشمالية ضمن الجولة السابعة من حملة "دمنا واحد" التي نظمتها الوزارة الأسبوع الماضي، دعما وإسنادا لأهلنا في المحافظات الجنوبية.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان أن شحنة الدم وصلت إلى مستودعات منظمة الصحة العالمية في دير البلح، ويجري العمل على توزيعها من قبل طواقم وزارة الصحة على المستشفيات في غزة حسب الكمية والاحتياج.

وأوضحت أن الشحنة نقلت من الضفة الغربية إلى قطاع غزة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، ووفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وضمن سلسلة التبريد اللازمة لضمان سلامة وحدات الدم ووصولها آمنة.

وفي سياق متصل، قال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان: "في جميع جولات التبرع بالدم، يؤكد أبناء شعبنا في المحافظات الشمالية، تلاحمهم وموقفهم الإنساني العظيم في دعم وإسناد إخوتنا في المحافظات الجنوبية، ونفخر بذلك، وهذا الجهد يدفعنا للمزيد من العمل والعطاء."

وأضاف وزير الصحة الفلسطيني: "الشكر الكبير للطواقم الصحية والفنية والمتطوعين، الذين جمعوا وخزنوا ونقلوا الوحدات بكل دقة ومسؤولية، ولمنظمة الصحة العالمية التي ساهمت في إتمام هذا العمل".

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