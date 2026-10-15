تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

يتطلب تجديد رخصة القيادة أو ترخيص السيارة في مصر خلال عام 2026 تجهيز المستندات المطلوبة، وسداد الرسوم المقررة، واستيفاء الإجراءات اللازمة، مع إتاحة إمكانية تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا من خلال بوابة مرور مصر أو منصة مصر الرقمية، وفقًا للخدمات المتاحة عبر المنصتين.

وتضمنت التيسيرات التي أشار إليها النص الأصلي تخفيض رسوم إصدار وتجديد رخص القيادة الشخصية بقيمة تصل إلى 500 جنيه، إلى جانب تقليص تكاليف إصدار وتجديد تراخيص السيارات بمبالغ تتراوح بين 400 و600 جنيه، فضلًا عن تخفيض رسوم تراخيص الدراجات النارية، بما يجعل معرفة تكلفة التجديد والأوراق المطلوبة وخطوات تقديم الطلب من الموضوعات التي تهم أصحاب السيارات وقائدي المركبات.

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ما خطوات تجديد رخصة القيادة في مصر 2026؟

تبدأ إجراءات تجديد رخصة القيادة بتجهيز المستندات اللازمة، والتأكد من استيفاء متطلبات الخدمة، ثم التقدم بطلب التجديد من خلال القنوات المتاحة، سواء عبر المنصات الإلكترونية أو من خلال الجهات المختصة، وفقًا للإجراءات المعمول بها.

وتشمل الخطوات الواردة في النص الدخول إلى موقع وزارة الداخلية، وإرفاق المستندات التي تثبت شخصية طالب الخدمة، وتقديم الشهادات الطبية المطلوبة، إلى جانب الصور الشخصية وصورة الرخصة المنتهية وشهادة براءة الذمة الخاصة بالمخالفات، مع تقديم نموذج 256 بعد شرائه من المرور.

كما تتضمن الإجراءات تسجيل عنوان طالب الرخصة، حتى يتسنى توصيلها إلى العنوان المسجل وفي الموعد المحدد وفقًا للخدمة المتاحة، ولذلك ينبغي مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها قبل إتمام الطلب.

ما الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة؟

يتعين على الراغبين في تجديد رخصة القيادة تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية التي تساعد على استكمال الإجراءات، وتشمل الأوراق الواردة في النص الأصلي ما يأتي.

أصل رخصة القيادة المنتهية.

شهادة براءة الذمة، المعروفة باسم شهادة المخالفات.

بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

أصل شهادة الكشف الطبي.

وتشمل المستندات المطلوبة ضمن الخطوات التفصيلية الواردة في النص أيضًا تقديم شهادة باطنة وشهادة طبية خاصة بالنظر، على أن تكونا صادرتين من مستشفى حكومي، إلى جانب إرفاق 3 صور شخصية حديثة للسائق بخلفية بيضاء.

كما تتضمن الأوراق صورة ضوئية من رخصة القيادة الخاصة المنتهية، وشهادة براءة ذمة خاصة بمخالفات السائق صادرة من نيابة المرور، بالإضافة إلى نموذج 256 الذي يتم شراؤه من المرور.

ويجب الانتباه إلى أن المستندات المطلوبة قد تختلف بحسب نوع الخدمة وحالة الرخصة والقناة المستخدمة في تقديم الطلب، لذلك يُفضل مراجعة متطلبات الخدمة المحددة قبل التقدم بطلب التجديد.

كم تبلغ تكلفة استخراج رخصة القيادة في مصر 2026؟

تبلغ التكلفة الإجمالية التقريبية لاستخراج رخصة القيادة الخاصة في عام 2026 نحو 1140 جنيهًا، وفقًا للأرقام الواردة في النص الأصلي، وتتوزع هذه التكلفة على مجموعة من الرسوم المرتبطة بالإجراءات والمستندات المطلوبة.

وتشمل تفاصيل التكلفة المذكورة ما يأتي.

615 جنيهًا رسوم الضريبة والتأمين الإجباري.

285 جنيهًا رسوم الكشف الطبي وفصيلة الدم.

150 جنيهًا رسوم نموذج 256 واستمارة البيانات.

90 جنيهًا رسوم ملف الحافظة وطابع الشرطة واختبار الإشارات.

ويبلغ مجموع البنود المذكورة 1140 جنيهًا، وهو الإجمالي التقريبي الوارد في النص، مع ضرورة التمييز بين تكلفة استخراج رخصة القيادة والرسوم المرتبطة بتجديدها أو تجديد ترخيص السيارة.

وأشار النص الأصلي إلى أن قرارات وزارة الداخلية الأخيرة تضمنت تخفيضات تصل إلى 500 جنيه على رسوم تراخيص السيارات ورخصة القيادة، إلا أنه لم يحدد بصورة منفصلة الرسوم النهائية لكل نوع من الخدمات بعد تطبيق التخفيض، ولذلك لا ينبغي اعتبار مبلغ 1140 جنيهًا تكلفة نهائية مؤكدة بعد الخصم دون التحقق من الرسوم المطبقة على الخدمة المطلوبة.

ما خطوات تجديد رخصة السيارة؟

تتطلب إجراءات تجديد ترخيص السيارة استكمال المستندات الخاصة بالخدمة وسداد الرسوم المقررة، مع ضرورة التمييز بين ترخيص المركبة وتجديد رخصة القيادة الشخصية، إذ تختلف طبيعة كل إجراء والمستندات المرتبطة به.

ويتناول النص الأصلي إجراءات تشمل الدخول إلى موقع وزارة الداخلية، وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي يثبت شخصية طالب الخدمة، إلى جانب تقديم الشهادات الطبية الخاصة بالباطنة والنظر والصور الشخصية الحديثة، وصورة الرخصة المنتهية، وشهادة المخالفات، ونموذج 256.

لكن هذه القائمة تتعلق في معظم بنودها برخصة القيادة الشخصية، ولا تكفي وحدها لتحديد جميع المستندات المطلوبة لتجديد ترخيص السيارة، ولذلك يجب مراجعة متطلبات خدمة ترخيص المركبة تحديدًا قبل تقديم الطلب.

ما قيمة تخفيض رسوم رخص القيادة والسيارات؟

تضمنت التخفيضات الواردة في النص خفض رسوم إصدار وتجديد رخص القيادة الشخصية بقيمة تصل إلى 500 جنيه، وتقليص تكاليف إصدار وتجديد تراخيص السيارات بمبالغ تتراوح بين 400 و600 جنيه.

كما شملت التيسيرات رسوم تراخيص الدراجات الآلية، حيث انخفضت رسوم ترخيص الدراجات النارية الخفيفة إلى 500 جنيه بدلًا من 700 جنيه، فيما تراجعت رسوم تراخيص الدراجات النارية إلى 500 جنيه مقارنة بـ750 جنيهًا سابقًا.

وتوضح هذه الأرقام قيمة التخفيضات المذكورة في النص الأصلي، لكنها لا تحدد بصورة مستقلة إجمالي الرسوم النهائية المستحقة لكل فئة بعد تطبيق القرارات، ولذلك ينبغي التحقق من قيمة الرسوم الخاصة بالخدمة قبل السداد.

كيف تجدد رخصة القيادة إلكترونيًا دون الذهاب إلى المرور؟

أتاحت وزارة الداخلية، وفقًا للنص الأصلي، إمكانية تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا من خلال بوابة مرور مصر أو منصة مصر الرقمية، مع إمكانية استلام الرخصة في محل الإقامة، بما يتيح إنجاز الإجراءات عن بُعد عند استيفاء شروط الخدمة.

وتبدأ خطوات التجديد الإلكتروني بالدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة المختارة، ثم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي أو إنشاء حساب جديد، وبعد ذلك اختيار خدمة «تجديد رخصة القيادة»، وإدخال البيانات المطلوبة، ثم سداد الرسوم والمخالفات إلكترونيًا.

ويحتاج المتقدم إلى تجهيز صور رقمية من بطاقة الرقم القومي، والرخصة المنتهية، وشهادة الكشف الطبي المعتمدة للنظر والباطنة، بالإضافة إلى صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء، ونموذج طلب التجديد في حال طلبه عبر المنصة.

ومن المهم التأكد من أن الخدمة الإلكترونية المختارة تتيح نوع التجديد المطلوب، ومراجعة شروط الاستفادة منها قبل البدء في تقديم الطلب، إلى جانب التأكد من صحة بيانات التواصل والعنوان المسجل لاستلام الرخصة.

ما الفرق بين تجديد رخصة القيادة وتجديد ترخيص السيارة؟

يشير تجديد رخصة القيادة إلى الإجراء المتعلق بصلاحية الشخص للقيادة، بينما يتعلق تجديد ترخيص السيارة باستيفاء متطلبات ترخيص المركبة نفسها، ولذلك لا ينبغي التعامل مع الخدمتين باعتبارهما إجراءً واحدًا أو استخدام قائمة مستندات إحداهما بديلًا عن الأخرى.

ويكتسب هذا التمييز أهمية عند حساب التكلفة الإجمالية، لأن الرسوم والمستندات والخطوات تختلف بحسب الخدمة المطلوبة، كما أن الأرقام الواردة بشأن تخفيض رسوم رخص القيادة وتراخيص السيارات لا تعني بالضرورة تطبيق الخصم نفسه على جميع البنود.

ولذلك، فإن الخطوة الأهم قبل التجديد هي تحديد ما إذا كان الطلب يخص رخصة القيادة الشخصية أم ترخيص السيارة، ثم مراجعة المستندات والرسوم المعتمدة للخدمة المحددة، والاستفادة من التجديد الإلكتروني متى كانت الخدمة متاحة وتنطبق شروطها على مقدم الطلب.