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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

بعد تخفيض الرسوم.. خطوات تجديد رخصة السيارة

تجديد رخصة القيادة
تجديد رخصة القيادة
رشا عوني

إذا كنت تبحث عن طريقة تجديد رخصة القيادة 2026 بعد قرارات الداخلية بتخفيض الرسوم،، نقدم لك كل ما تريد معرفته عن تجديد رخصة القيادة ورابط التجديد أونلاين .. 

تخفيض إصدار رخصة القيادة 500 جنيه

تشمل التيسيرات الجديدة من جانب وزارة الداخلية، تخفيض تكاليف إصدار وتجديد رخص القيادة الشخصية بمبلغ يصل إلى 500 جنيه قيمة التخفيض، إلى جانب خفض قيمة إصدار وتجديد تراخيص السيارات بمبالغ تتراوح ما بين 400 و600 جنيه قيمة التخفيض.

تجديد رخصة القيادة من المنزل.. دليل شامل للشروط والمستندات المطلوبة | مصراوي

تخفيض تكلفة ترخيص الدراجة النارية

كما امتدت التخفيضات لتشمل تراخيص الدراجات الآلية؛ حيث تقرّر خفض قيمة ترخيص الدراجات النارية الخفيفة لتصبح 500 جنيه بدلاً من 700 جنيه، إضافة إلى تخفيض رسوم تراخيص الدراجات النارية لتسجّل 500 جنيه بدلاً من 750 جنيهاً.

الأوراق المطلوبة لـ تجديد رخصة القيادة

- الرخصة المنتهية.

- شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات».

- بطاقة الرقم القومي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- أصل شهادة الكشف الطبي.

خطوات تجديد رخصة السيارة

-تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الضغط هنــــــا.

- إرفاق المستندات المطلوبة: صورة البطاقة الشخصية أو أي مستند رسمي يؤكد شخصية طالب الخدمة.

- تقديم شهادة باطنة وأخرى طبية خاصة بالنظر، صادرة من مستشفى حكومي.

- إرفاق 3 صورة شخصية حديثة للسائق بخلفية بيضاء.

- صورة ضوئية من رخصة القيادة الخاصة المنتهية.

- تقديم شهادة براءة ذمة خاصة بمخالفات السائق صادرة من نيابة المرور.

- تقديم نموذج 256 بعد شراءه من المرور.

- تسجيل العنوان الخاص بطالب الرخصة ليتم توصيلها في الموعد والعنوان الذي يتم تسجيله.

تكاليف استخراج رخصة القيادة الخاصة

يبلغ إجمالي تكلفة استخراج رخصة القيادة الخاصة في 2026، حوالي 1140 جنيهًا كإجمالي تقريبي ، وبعد قرارات الداخلية الأخيرة ، يتم توقيع تخفيض يصل إلى 500 جنيه على رسوم تراخيص السيارات ورخصة القيادة ، و تشمل التكلفة الإجمالية ما يلي:

  • 615 جنيهًا رسوم الضريبة والتأمين الإجباري.
  • 285 جنيهًا رسوم الكشف الطبي وفصيلة الدم.
  • 150جنيهًا رسوم نموذج 256 واستمارة البيانات.
  • 90 جنيهًا رسوم ملف الحافظة وطابع الشرطة واختبار الإشارات.

تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا من المنزل


وفي إطار التحول الرقمي الذي تشهده الخدمات الحكومية خلال الفترة الحالية، أتاحت وزارة الداخلية إمكانية تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور، وذلك عبر بوابة مرور مصر أو منصة مصر الرقمية، مع إمكانية استلام الرخصة في محل الإقامة.

وتبدأ خطوات التجديد بالدخول إلى الموقع الرسمي، ثم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي أو إنشاء حساب جديد، واختيار خدمة “تجديد رخصة القيادة”، يلي ذلك إدخال البيانات المطلوبة، وسداد الرسوم والمخالفات إلكترونيًا.

شروط تجديد رخصة القيادة عبر الإنترنت


يشترط لإتمام عملية التجديد الإلكتروني أن تكون الرخصة سارية أو منتهية (للرخص الخاصة أو رخص الدراجات النارية)، وأن تكون بطاقة الرقم القومي سارية، مع عدم وجود مخالفات مرورية تعوق إتمام الإجراءات، وألا تكون الرخصة بحاجة إلى فحص فني داخل وحدة المرور.

المستندات المطلوبة للتجديد الإلكتروني


يتعين على المتقدم تجهيز صور رقمية من بطاقة الرقم القومي (وجه وظهر)، والرخصة المنتهية، وشهادة الكشف الطبي المعتمدة للنظر والباطنة، إلى جانب صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء، ونموذج طلب التجديد في حال طلبه عبر المنصة.

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