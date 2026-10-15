بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. أول ظهور لـ منة شلبي من برلين

شاركت الفنانة منة شلبي، جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة لافتة.

تفاصيل إطلالة منة شلبى..

وتألقت منة شلبي بعد ازمتها الصحية الاخيرة، بإطلالة بسيطة كاجوال من برلين.

كما اختارت منة شلبي أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد منة شلبي، في المكياج على وضع لمسات رقيقة تتناسب مع ظهورها اللافت.

تعاون لأول مرة:

تستعد الفنانة منة شلبي للتعاون لأول مرة مع زوجها المنتج أحمد الجنايني فى عمل سينمائي جديد يحمل أسم" سلايف النينجا".

الفيلم مستوحي من الفيلم التركي "حرب السلايف"، ومن المقرر ان يتولي إخراجه أحمد الجندي، وتأليف أكرم مصطفى، وسامح جمال، وأحمد الجندي.

وتعاقد علي بطولة العمل حتي الآن كل من منة شلبي ،هنا الزاهد، خالد كمال، ميشيل ميلاد، حنان سليمان، رشدي الشامي.

وكان آخر أعمال منة شلبي هو مسلسل صحاب الأرض، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.