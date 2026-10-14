رسمياً.. الإستعانة بمعلمي الحصة لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والدين بالمدارس

وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الإستعانة بمعلمي الحصة لتدريس مادتي (البرمجة والذكاء الاصطناعي) و (التربية الدينية)

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي لمديريات التربية والتعليم : إيماء الى ما ورد إلينا من استفسارات من بعض المديريات بشأن الإستعانة بمعلمي الحصة لمادتي (البرمجة والذكاء الاصطناعي) و (التربية الدينية) فإنه ليس هناك ما يمنع من ذلك ، وهذا للعلم والإحاطة والتوجيه بإتخاذ ما يلزم.

وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم ، صدور قرار عاجل ورسمي وزارة التربية والتعليم ، ينص على تقنين أوضاع معلمي الحصة وإبرام عقود موسمية

وأوضحت الإدارة المركزية لشئون المعلمين ، أن ذلك يأتي ​في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استقرار المنظومة التعليمية وضمان انتظام الدراسة، وتقديراً للجهود المخلصة لـ معلمي الحصة في سد العجز بالمواد الدراسية، تقرر رسمياً البدء الفوري في تقنين أوضاعهم وإبرام عقود موسمية بجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات

وكشفت الإدارة المركزية لشئون المعلمين ، عن أبرز قرارات وتفاصيل نموذج العقد الجديد مؤكدة أنا تتمثل فيما يلي :

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الشمول والتعميم: تسري هذه العقود على جميع معلمي الحصة بكافة المراحل التعليمية.

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المقابل المالي: قيمة الحصة الواحدة: 50 جنيهاً.



الحد الأقصى للحصص شهرياً: 96 حصة.



يصل إجمالي المكافأة الشهرية إلى 4800 جنيه (شاملة الاستقطاعات القانونية).

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​ مدة التعاقد: يمتد العقد من 1 سبتمبر وحتى 30 يونيو (خلال فترة العام الدراسي).

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​ التأمين والحماية الاجتماعي: تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في حالات إصابة العمل أثناء فترة التعاقد.

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​ سريان الإجراءات: البدء الفوري في توقيع العقود لتوفيق الأوضاع المالية وصرف المستحقات المادية بانتظام.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يحق لمعلمي الحصة - طبقا للعقود الموسمية الجديدة - المطالبة بالتعيين او التثبيت على باب من أبواب الموازنة