المانيا تسلم نظامي باتريوت إلى الجيش الاوكراني بالتنسيق مع أمريكا

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية تسليم نظامي باتريوت إلى الجيش الاوكراني بالتنسيق مع الجانب الأمريكي .

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميتري بيسكوف في وقت سابق قد أن موسكو ستظل ملتزمة بعملية السلام من أجل تسوية الصراع حول أوكرانيا وضمان مصالح روسيا.

وأشار في تصريحات إلى أن تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يسير "في مكانه" وموسكو ترغب في رؤية المزيد من الديناميكية بهذا الشأن.

وتابع: لا توجد اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن موضوع تمديد معاهدة ستارت والعملية متوقفة بسبب حالة العلاقات الثنائية بعد رئاسة بايدن.

وأضاف: ألمانيا متورطة في نشر الارهاب الاوكراني الهستيري في أوروبا وتحاول أن تلعب دورًا رائدًا فيه.

واشار إلى أن الكرملين أُحيط علماً بتصريح ترامب أمس بشأن الموعد النهائي الجديد للهدنة في أوكرانيا.

وحول علاقات روسيا مع كوريا الشمالية والصين وإيران قال بوتين: هم حلفاؤنا وشركاؤنا وتشترك معهم روسيا إلى حد كبير في رؤية أسس النظام العالمي.