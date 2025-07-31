روسيا تهاجم أوكرانيا بأكثر من 300 طائرة مسيرة و8 صواريخ

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت خلال الليل أكثر من 300 طائرة مسيرة و8 صواريخ لمهاجمة أوكرانيا.

وفي وقت سابق ، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بلاده على وشك التوصل إلى اتفاق تمويل مع هولندا لإنتاج طائرات بدون طيار في أوكرانيا.



وفي خطابه للأمة، قال زيلينسكي إنه يتوقع إتمام الاتفاق هذا الأسبوع، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال الرئيس الأوكراني : "سيتم تحويل 400 مليون يورو إضافية [460 مليون دولار] لشركاتنا الأوكرانية، ولمصنعي الطائرات بدون طيار الأوكرانيين، إلى حسابات المنتجين الأوكرانيين هذا الأسبوع".

وتعمل أوكرانيا حاليًا على توسيع إنتاجها من الطائرات بدون طيار بمساعدة مالية غربية لتعزيز دفاعها ضد روسيا.

وأشار زيلينسكي إلى عدة هجمات روسية دامية وقعت خلال اليوم، كان أخطرها على سجن بالقرب من مدينة زابوريزهيا على خط المواجهة.



وقال حاكم منطقة زابوريزهيا، إيفان فيدوروف، عبر تليجرام إن 17 سجينًا على الأقل قُتلوا في الغارة الجوية وأصيب 42 سجينًا آخرين.