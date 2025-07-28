ترامب: سنمهل بوتين من 10 لـ 20 يوما لإنهاء حرب أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيمهل نظيره الروسي بوتين 10 أيام أو 20 يوما لإنهاء حرب أوكرانيا، حسب قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأشار ترامب إلى أن إسرائيل تتحمل مسئولية كبيرة عن تدفق المساعدات.

وقال: "نأمل أن يصل الطعام لمن يحتاجونه ونأمل أن يصل الطعام إلى المحتاجين وهناك مجاعة حقيقية وهذا أمر لا يمكن التشكيك فيه ويمكننا إنقاذ الكثير من الناس".

وهاجم ترامب حركة حماس معتبرا أن التعامل معها أصبح صعبا في الأيام القليلة الماضية"، مشيرا إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "خطط مختلفة" لتحرير الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي ترامب على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أنهما ناقشا خطة تتعلق بما سيحدث بعد تسليم المساعدات.