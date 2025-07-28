ترامب عن غزة: من الصعب التعامل مع حماس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن غزة، إنه من الصعب التعامل مع حماس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.



وأشار ترامب إلى أن إسرائيل تتحمل مسؤولية كبيرة عن تدفق المساعدات، وقال "نأمل أن يصل الطعام لمن يحتاجونه.. نأمل أن يصل الطعام إلى المحتاجين.. هناك مجاعة حقيقية وهذا أمر لا يمكن التشكيك فيه.. ويمكننا إنقاذ الكثير من الناس".

ترامب هاجم حركة حماس معتبرا أن التعامل معها "أصبح صعبا في الأيام القليلة الماضية"، مشيرا إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "خطط مختلفة" لتحرير الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبرل 2023.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي ترامب على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أنهما ناقشا خطة تتعلق بما سيحدث بعد تسليم المساعدات.