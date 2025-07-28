ترامب: بوتين أمامه مهلة 10 أيام لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم "الاثنين"، أنه سيمهل نظيره الروسي فلاديمير بوتين نحو 10 أيام أو 20 يوماً لإنهاء حرب أوكرانيا، مقلصا مهلة سابقة مدتها 50 يوماً.

وأوضح الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في اسكتلندا رفقة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "سأحدد مهلة نهائية جديدة تبلغ نحو 10 أيام أو 20 يوماً اعتباراً من اليوم.. لا داعي للانتظار.. لا نرى أي تقدّم يتحقق".

وأضاف ترامب قائلا: "أشعر بخيبة أمل في الرئيس بوتين، سأقلص الخمسين يوماً التي منحته إياها إلى رقم أقل"، مشيرا إلى أنه ليس مهتما بالحديث مع بوتين مجددا.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على روسيا، لكن العقوبات ستتوقف حال التوصل إلى صفقة بشأن الحرب الأوكرانية.

وسعى ترامب منذ بدء ولايته الثانية إلى وقف الحرب الأوكرانية إلا أن طرفي الصراع لم يتوصلا إلى صيغة تفضي إلى وقف المواجهات بينهما على الرغم من انطلاق المفاوضات المباشرة بينهما منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.