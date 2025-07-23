الجيش الأوكراني يعلن تحطم مقاتلة فرنسية من طراز ميراج-2000 بمنطقة فولين

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، مساء الثلاثاء، عن تحطم طائرة فرنسية من طراز ميراج-2000 في منطقة فولين بالبلاد.

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية عبر تليجرام: "مساء يوم 22 يوليو 2025، تعرضت طائرة مقاتلة من طراز ميراج-2000 لعطل فني خلال مهمة تدريبية".

وأضافت أن الطيار أبلغ مراقبة الحركة الجوية على الفور واتبع إجراءات الطوارئ، ونجح في القفز بالمظلة من الطائرة.

وعثرت فرق البحث والإنقاذ على الطيار في حالة مستقرة، ولم تُبلغ عن أي إصابات أو أضرار على الأرض، وفقًا للقوات الجوية.

وتم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أسباب الحادث.

وقال الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينسكي "فقدنا مقاتلة ميراج فرنسية في حادث تحطم".

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين، حيث اندلعت الحرب في فبراير 2022 وتلقى كييف دعما كبير من الدول الغربية على رأسهم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو".