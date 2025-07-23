إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في جنوب قطاع غزة

أصيب 3 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في انفجار عبوة ناسفة جنوب قطاع غزة.

وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن جنود الاحتلال أصيبوا بجروح خطيرة ومتوسطة جراء انفجار العبوة الناسفة دون كشف مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث استشهد 85 فلسطينيا، بينهم 31 على الأقل من "منتظري المساعدات"، وأصيب عشرات آخرون، أمس الثلاثاء، بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، أكثر من 201 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.