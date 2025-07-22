وزير دفاع الاحتلال: احتمال تجدد المعركة مع إيران قائم

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم بأن هناك "احتمالا قائما لتجدد المواجهة مع إيران"، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

وأضاف كاتس "إسرائيل تواجه حاليا جبهتين مفتوحتين في غزة واليمن، ويجب علينا حسمهما بشكل كامل لضمان الأمن القومي الإسرائيلي".

وزعم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "بات في أقرب نقطة من تحقيق أهداف الحرب"، دون الخوض في تفاصيل تلك الأهداف.

وفي سياق متصل، شدد كاتس على ضرورة "بلورة خطة فعالة للتأكد من أن إيران لن تتمكن من ترميم مشروعها النووي والصاروخي"، مشيرا إلى أن طهران لا تزال تشكل تهديدا استراتيجيا طويل المدى.