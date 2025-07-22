المبعوث الأمريكي إلى سوريا يحذر: إذا فشلت الحكومة السورية فهناك من يسعى عمدا لإسقاطها

حذر المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، من أن سوريا قد تواجه سيناريو كارثيا "أسوأ من ليبيا أو أفغانستان" في حال فشل الحكومة الحالية، مؤكدا في تصريحات خاصة أن المخاطر في البلاد "مرتفعة للغاية" في ظل غياب بديل سياسي قابل للتطبيق.

وقال باراك: "لا توجد خطة بديلة حقيقية، وإذا فشلت الحكومة السورية فهناك من يسعى عمدا لإسقاطها، لكن يبقى السؤال: لماذا؟ ومن المستفيد؟".



وأضاف: "نحن لا نملي شكل النظام السياسي في سوريا، لكن نؤكد على ضرورة تحقيق الاستقرار والوحدة والعدالة والشمول".

وحول الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء، نفى المبعوث الأميركي مسؤولية القوات الحكومية عن الفظائع التي ارتكبت هناك، مشيرًا إلى أن "القوات السورية لم تدخل السويداء، وما حدث هناك ليس من فعل قوات الحكومة"، دون أن يوجه الاتهام إلى جهة معينة.

وفي سياق العلاقة مع إسرائيل، قال باراك إن بلاده مستعدة للعب دور "الوسيط النزيه" لمعالجة أي مخاوف إسرائيلية تجاه النظام السوري، مؤكدا أن "واشنطن بإمكانها تسهيل حوار مباشر يهدف إلى تخفيف المخاوف الإسرائيلية من القيادة السنية الجديدة في سوريا".

وأكد المبعوث الأميركي أن استمرار الفراغ السياسي أو السعي غير المنظم لتغيير النظام قد يؤدي إلى نتائج كارثية، داعيا جميع الأطراف إلى التركيز على الحلول الدبلوماسية التي تضمن وحدة سوريا واستقرارها على المدى الطويل.