السفارة السعودية لدي سوريا تصدر بيانا مهما لرجال الأعمال والمستثمرين

أعلنت السفارة السعودية لدى الجمهورية العربية السورية عن إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين، بهدف تمكينهم من تبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين الشقيقين.

وذكرت سفارة المملكة لدي دمشق أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وسوريا، وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك في القطاعات الاستثمارية المختلفة.

وأبانت السفارة السعودية لدي سوريا انه يمكن للمستثمرين السعوديين التقديم على التراخيص من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك:

https://travelpermit.mc.gov.sa/Requests/NewRequest

وختمت : أما المستثمرون السوريون، فيمكنهم التقديم عبر سفارة المملكة في دمشق مباشرة.