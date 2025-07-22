سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم

نستعرض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري حيث شهد استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، وذلك في ظل توازن العرض والطلب بالسوق المحلية، خاصة على العملات الخليجية٠

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

13.23 جنيه للشراء.

13.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

13.18 جنيه للشراء.

13.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

13.18 جنيه للشراء.

13.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

13.22 جنيه للشراء.

13.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

13.20 جنيه للشراء.

13.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبي التجارى

12.90 جنيه للشراء.

13.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

13.16 جنيه للشراء.

13.25 جنيه للبيع.

بنك قناه السويس

13.17 جنيه للشراء.

13.26 جنيه للبيع.

وتشهد السوق المصرفية حالة من الاستقرار النسبي في تداول العملات العربية، مع توقعات بتحركات طفيفة وفقًا للطلب الموسمي والتغيرات العالمية.