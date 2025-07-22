قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمادة صدقي: حسن شحاتة خضع لعملية في القلب.. وحالته مستقرة
فتح باب التقديم لـ معاهد القراءات بالأزهر الشريف.. اعرف الشروط
وزير الشباب: هدفنا الحفاظ على الأهلي والزمالك.. ونقدر غيرة الجماهير
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الملعب التونسي
سيارة فارهة بأرقام تحمل اسمها.. ملك زاهر تثير الجدل في أحدث ظهور لها
مصرع سيدة وشاب وإصابة 4 في انقلاب ميكروباص على طريق ميت غمر بالدقهلية
11 شهيدا جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات جنوب مدينة غزة
المالية»: الحديث الآن عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية «سابق لأوانه»
هل يجوز أداء صلاة قيام الليل بركعتين فقط؟.. اعرف رأي الشرع
مفاجأة.. الكشف عن وجهة علي معلول المقبلة بعد الأهلي
حبس وغرامة بانتظار المتسبب في إصابة رزان مغربي داخل فندق الشيخ زايد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
محمد صبيح

نستعرض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري حيث شهد استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22 يوليو  2025، وذلك في ظل توازن العرض والطلب بالسوق المحلية، خاصة على العملات الخليجية٠

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

13.23 جنيه للشراء.

13.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

13.18 جنيه للشراء.

13.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

13.18 جنيه للشراء.
13.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

13.22  جنيه للشراء.
13.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى  الدولى cib

13.20 جنيه للشراء.
13.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبي التجارى

12.90  جنيه للشراء.
13.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

13.16  جنيه للشراء.
13.25  جنيه للبيع.

بنك قناه السويس

13.17 جنيه للشراء.
13.26 جنيه للبيع.

وتشهد السوق المصرفية حالة من الاستقرار النسبي في تداول العملات العربية، مع توقعات بتحركات طفيفة وفقًا للطلب الموسمي والتغيرات العالمية.

سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي

الايجار القديم

انتهى زمن الـ250 جنيهًا.. الإيجار القديم يدخل عهدًا جديدًا| القانون الجديد

كود تعويض الانترنت

10 جيجا فورية.. كود تعويض الإنترنت الأرضي والمحمول WE وفودافون وأورنج واتصالات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس ..الوزير يعتمدها خلال ساعات

شادي زلطة

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 ..وتؤكد: جاري جمعها بالكنترولات

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف

راغب علامة - مصطفى كامل

منع راغب علامة من الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يلتقي المدرسين والدارسين في البرنامج الصيفي للغات

تغير المناخ

الحر والجفاف يشعلان أسعار الغذاء عالميا.. الأرز والبطاطس والقهوة والكاكاو والخضروات بأرقام قياسية

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يتفقد مؤتمر المرحلة الإعدادية لكنيستي القديسة تريزا والسيدة العذراء بالحواصلية

بالصور

سيطر على توترك قبل النتيجة.. 7 خطوات للحفاظ على هدوئك

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة

ماحدش بياخد باله منه .. اعرف أعراض مرض غامض يصيب القلب وحسام موافي يكشف التفاصيل

القلب
القلب
القلب

ممنوع قبل العمليات .. مشروب صيفي يسبب أضرار خطيرة لمرضى الضغط والسكر والخاضعين الجراحات| اكتشفه

مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه

رسميا.. ليفربول يضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من فرانكفورت

هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي

فيديو

منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

قبلات وأحضان الحفل الأخير .. منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

وفاء عامر وتجارة الأعضاء

وفاء عامر تاجرة أعضاء وتسببت في وفـ..ـاة إبراهيم شيكا.. شاهد رد الفنانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد