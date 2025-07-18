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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
محمد صبيح

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك في بداية تعاملات اليوم.

وسجّل متوسط السعر المعلن من البنك المركزي المصري للريال السعودي نحو 13.16 جنيهًا للشراء، و13.20 جنيهًا للبيع، وهو ما يعكس توازنًا في السوق مدعومًا بتوافر المعروض من العملة.

وجاءت أسعار الريال السعودي في 10 من أبرز البنوك العاملة في مصر كالتالي:

البنك الأهلي المصري
شراء 13.12 جنيه
بيع 13.19 جنيه

بنك مصر
شراء 13.12 جنيه
بيع 13.21 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)
شراء 13.14 جنيه
بيع 13.19 جنيه

بنك الإسكندرية
شراء 13.15 جنيه
بيع 13.19 جنيه

بنك القاهرة
شراء 13.42 جنيه
بيع 13.50 جنيه

بنك قناة السويس
شراء 13.30 جنيه
بيع 13.39 جنيه

البنك الأهلي الكويتي
شراء 13.19 جنيه
بيع 13.24 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي
شراء 13.17 جنيه
بيع 13.20 جنيه

بنك الكويت الوطني
شراء 13.11 جنيه
بيع 13.24 جنيه

كريدي أجريكول
شراء 13.09 جنيه
بيع 13.20 جنيه


ويُرجّح محللون أن يستمر استقرار سعر الريال خلال الأسبوع الجاري، خاصة مع انتظام التحويلات من الخارج، واستعداد البنوك لتلبية الطلب المرتفع من المواطنين المسافرين إلى المملكة لأداء مناسك الحج.

وتشير المؤشرات إلى أن استقرار سعر الريال يعكس نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي في ضبط سوق الصرف، مع تحسّن تدفقات العملة الأجنبية وزيادة احتياطي النقد.

الريال الريال السعودي مقابل الجنيه مقابل الجنيه المصري

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