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أسبوع ساخن.. 1265 قتيلا حصيلة اشتباكات السويداء جنوب سوريا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسبوع ساخن.. 1265 قتيلا حصيلة اشتباكات السويداء جنوب سوريا

السويداء
السويداء
قسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الاثنين بأن حصيلة الاشتباكات في محافظة السويداء جنوب البلاد تخطت 1200 قتيل حيث بدأت المواجهات الأحد 13 يوليو الجاري ولازالت مستمر إلى اليوم.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قتلى الاشتباكات في السويداء ارتفع إلى 1265 شخصًا، نتيجة الاشتباكات العنيفة وعمليات الإعدام الميداني والقصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع عدة في محافظة السويداء قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح اليوم.

وأشار المرصد السور إلى أن الخروقات في محافظة السويداء تتواصل رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، حيث رصد هجمات بطائرات مسيّرة حرارية استهدفت مدينة شهبا، مصدرها مجموعات مسلّحة تقاتل تحت مسمى “عشائر البدو”، ما أسفر عن إصابة 9 مدنيين بجروح متفاوتة.

وشهدت محافظة السويداء صباح اليوم الإثنين، خروقات محدودة في الجهة الشمالية الغربية من المحافظة، بالتوازي مع هدوء حذر يسود باقي المناطق، وذلك بعد ليلة من المحادثات المكثفة التي أفضت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين ممثلين عن الحكومة السورية المؤقتة، والجانب الأمريكي، وإسرائيل، في ظل استمرار انسحاب مسلحي العشائر من أطراف المحافظة.

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