حدثان أمنيان في غزة.. قتلى وجرحى من جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين في حدثين أمنيين بقطاع غزة.

وأوضحت وكالة الصحافة الفسطينية "صفا" أن جنديين على الأقل قُتلوا وأصيب 5 آخرين بجروح خطرة، في معارك قطاع غزة اليوم.

وتجاوز عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، 800 قتيل إلى جانب آلاف المصابين.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس توغلت الدبابات الإسرائيلية في المنطقتين الجنوبية والشرقية من مدينة دير البلح بقطاع غزة، وهي منطقة أفادت مصادر إسرائيلية أن جيش الاحتلال يعتقد أن بعض الرهائن المتبقين فيها قد يكونون محتجزين.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان دير البلح، قائلاً إنه يسعى إلى تدمير قدرات حماس وبنيتها التحتية، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

ويرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت نحو 198 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح الكثيرين من سكان القطاع.