مقتل جندي إسرائيلي في قطاع غزة والحصيلة ترتفع إلى 894 منذ أكتوبر 2023

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين مقتل الرقيب أول أميت كوهين أثناء مشاركته في القتال جنوب قطاع غزة.

خدم الرقيب أول كوهين، البالغ من العمر 19 عامًا، من حولون، في الكتيبة 13 في لواء غولاني، بحسب ماأوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

رُقّي كوهين بعد مقتله من رتبة رقيب إلى رتبة رقيب أول.

كما أصيب ضابط في كتيبة كوهين بجروح بالغة في الحادث نفسه.

تم إجلاؤه لتلقي العلاج الطبي، وأُبلغت عائلته بذلك.

بمقتل كوهين، يرتفع إجمالي عدد الجنود الذين قُتلوا في 7 أكتوبر 2023 أو منذ ذلك التاريخ إلى 894.

وقد قُتل حوالي 450 من هذا العدد منذ بدء العمليات البرية للجيش في القطاع في 27 أكتوبر.