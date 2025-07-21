رسالة من حماس إلى 25 دولة أدانوا استشهاد منتظري المساعدات في غزة

وجهت حركة حماس رسالة إلى 25 دولة أصدرت بيانا أدانت فيه الإجراءات الإسرائيلية القمعية في قطاع غزة، وأبرزها استهداف منتظري المساعدات استشهاد أكثر من 800 فلسطيني.

وطالبت حركة حماس الدول الموقعة على البيان بترجمة مضمون البيان إلى خطوات عملية تنهي المأساة الإنسانية في القطاع، وتضغط بشكل مباشر لوقف "حرب الإبادة الوحشية" وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية دون تأخير.

وأكد البيان الذي أصدرته بريطانيا و25 دولة أخرى، أن سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأعربت حماس عن ترحيبها بما ورد في البيان المشترك الصادر عن حكومة المملكة المتحدة، والذي دعا إلى وقف الحرب على قطاع غزة فورًا، وإدخال المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة والمؤسسات المختصة.

واعتبرت "حماس" أن إدانة البيان لمقتل أكثر من 800 مدني فلسطيني على أبواب النقاط الأمريكية–الإسرائيلية للتحكم بالمساعدات، يسلّط الضوء على "وحشية هذه الآلية"، وأهدافها الإجرامية المتمثلة في قتل وإذلال أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبة بإنهائها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكدت الحركة أن بيان الدول يشكّل اعترافًا دوليًا إضافيًا بحجم الانتهاكات التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق المدنيين، وفي مقدّمتها سياسة التجويع الممنهج التي أودت بحياة أكثر من 70 طفلًا حتى الآن، ولا تزال تنذر بحدوث وفيات جماعية في ظل استمرار المجاعة.

ووقع على البيان وزراء خارجية أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، والمملكة المتحدة.