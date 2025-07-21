إسرائيل تجهز خطة بديلة للمدينة الإنسانية في غزة

كشف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، عن خطة بديلة في حال فشل مفاوضات التهدئة الجارية بشأن غزة، في خضم الجدل المتصاعد حول ما يُعرف بـ"المدينة الإنسانية"، وهي خطة إسرائيلية مثيرة للجدل تهدف إلى نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من رفح إلى منطقة مغلقة تحت سيطرة عسكرية مشددة.

المدينة الإنسانية في غزة

الخطة التي طرحها زامير تركز على تكثيف العمليات العسكرية داخل القطاع، وتعزيز الانتشار العسكري على المحاور بهدف تحقيق سيطرة كاملة على غزة. ووفقًا للقناة 12 العبرية، لقيت الخطة ترحيبًا كبيرًا من وزراء في الحكومة الإسرائيلية، الذين دعوا إلى تبنيها والترويج لها بقوة.

نتنياهو يجمد الخطة البديلة

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بتجميد تنفيذ الخطة مؤقتًا، مفضلًا منح المفاوضات القائمة فرصة جديدة. ويهدف هذا التريث، وفق مصادر مقربة من نتنياهو، إلى استنفاد فرص التوصل إلى صفقة تبادل أسرى تشمل إطلاق سراح أسرى إسرائيليين محتجزين لدى حماس مقابل هدنة تمتد لـ60 يومًا.

أما مشروع "المدينة الإنسانية" الذي اقترحه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فلاقى انتقادات شديدة من جهات دولية وصفته بأنه "معسكر اعتقال"، كما أثار خلافات داخل القيادة الإسرائيلية، حيث عبّر زامير عن رفضه القاطع لإجبار المدنيين على النزوح، وسط تقديرات بأن المشروع قد يكلف إسرائيل بين 10 و15 مليار شيكل.