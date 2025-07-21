تركيا تعتقل الإرهابي محمد عبد الحفيظ المتهم في قضية الطائرة الرئاسية

أفادت وسائل إعلام مختلفة، أن السلطات التركية اعتقلت الإرهابي محمد عبد الحفيظ في مطار إسطنبول خلال عودته من رحلة خارج تركيا.

اعتقال الإرهابي محمد عبد الحفيظ

وأبلغت السلطات التركية الإرهابي الهارب بعدم السماح له بالدخول وهددته بالترحيل.

ضربة لحركة حسم الإرهابية

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت أمس الأحد توجيه ضربة قوية لحركة حسم الإرهابية التي أسسها الإرهابي محمد عبد الحفيظ.

وصدر ضد الإرهابي محمد عبد الحفيظ أحكام قضائية العديد من القضايا، منها: السجن المؤبد في القضية رقم 2016/64 جنايات عسكرية شمال القاهرة وهي محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة، فضلًا عن السجن المؤبد في القضية رقم 120/ 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة وهي محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق.