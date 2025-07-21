وزير الخارجية البريطاني: 2 مليون شخص محاصرون في مساحة صغيرة بقطاع غزة

قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، اليوم الاثنين إن نحو مليوني شخص محاصرون بمساحة صغيرة في قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني إنه يجب التحقيق في أعمال العنف بسوريا ومحاسبة المسؤولين.

وأعرب لامي عن قلقه من تصاعد العنف في سوريا بعد الضربات الإسرائيلية.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على محافظة السويداء جنوب سوريا، في ظل اشتباكات دامية بين الدروز وعشائر البدو اندلعت الأسبوع الماضي وتسببت في مقتل أكثر من ألف شخص.

وفي سياق آخر، أصدرت الحكومة البريطانية و24 دولة أخرى بيانا في وقت سابق من اليوم الاثنين أدانوا فيها استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنتظري المساعدات في قطاع غزة ما تسبب في استشهاد أكثر من 800 شخص.

وأدان البيان توزيع المساعدات بالتنقيط، والقتل اللاإنساني للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء، إنه لأمر مروع أن يُقتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء سعيهم للحصول على المساعدة".

وتابع أن حرمان الحكومة الإسرائيلية السكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية أمر غير مقبول، ويجب على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.