جيش الاحتلال يتوغل في دير البلح لأول مرة منذ اندلاع العدوان على غزة

توغلت الدبابات الإسرائيلية اليوم الاثنين في المنطقتين الجنوبية والشرقية من مدينة دير البلح بقطاع غزة، وهي منطقة أفادت مصادر إسرائيلية أن جيش الاحتلال يعتقد أن بعض الرهائن المتبقين فيها قد يكونون محتجزين.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان دير البلح، قائلاً إنه يسعى إلى تدمير قدرات حماس وبنيتها التحتية، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وتضمنت الرسالة عبارة مفادها أن جيش الدفاع الإسرائيلي "سيعمل في مناطق لم يعمل فيها سابقًا".

على الرغم من ذلك، أشارت بيانات جيش الدفاع الإسرائيلي بشأن الحرب التي استمرت 21 شهرًا إلى أنه شنّ غارات جوية على دير البلح في وقت مبكر من 6 نوفمبر 2023.

تبع ذلك غارات جوية شنّها جيش الاحتلال على المنطقة في عام 2024 في: 1 يناير، و25 مارس، و6 يوليو ، و20 يوليو ، و4 أغسطس ، و4 سبتمبر ، و7 أكتوبر ، و30 نوفمبر ، بالإضافة إلى 13 أبريل و8 مايو 2025.

وعلاوة على ذلك، غزا جيش الاحتلال الإسرائيلي دير البلح بالفرقة 98 في الفترة من 5 إلى 10 يونيو 2024، وكذلك في وقت ما خلال الفترة من 16 إلى 30 أغسطس 2024.

انتقد منتدى الرهائن وعائلات المفقودين التوغل العسكري الجديد، قائلاً إن جيش الدفاع الإسرائيلي والحكومة سيُعرّضان حياة الرهائن المحتجزين لدى حماس للخطر.

تكتظ المنطقة بالفلسطينيين الذين نزحوا عن منازلهم خلال حرب غزة التي استمرت 21 شهرًا، حيث فرّ المئات منهم غربًا أو جنوبًا بعد أن أصدرت إسرائيل أمرًا بالإخلاء.