البيت الأبيض: ترامب فوجئ بقصف سوريا

أكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوجئ بقصف سوريا.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: في الأيام الأخيرة، رأينا تقارير تُفيد بتزايد أعداد القتلى في غزة، والرئيس لا يرضى برؤية ذلك.

وقالت ليفيت إن ترامب يريد وقف القتل والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع المختطفين من غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، توغلت الدبابات الإسرائيلية في المنطقتين الجنوبية والشرقية من مدينة دير البلح بقطاع غزة، وهي منطقة أفادت مصادر إسرائيلية أن جيش الاحتلال يعتقد أن بعض الرهائن المتبقين فيها قد يكونون محتجزين.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان دير البلح، قائلاً إنه يسعى إلى تدمير قدرات حماس وبنيتها التحتية، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وتضمنت الرسالة عبارة مفادها أن جيش الدفاع الإسرائيلي "سيعمل في مناطق لم يعمل فيها سابقًا".

على الرغم من ذلك، أشارت بيانات جيش الدفاع الإسرائيلي بشأن الحرب التي استمرت 21 شهرًا إلى أنه شنّ غارات جوية على دير البلح في وقت مبكر من 6 نوفمبر 2023.