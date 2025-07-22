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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال تجار أسلحة في جنوب سوريا

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية عسكرية أسفرت عن اعتقال عدد من تجار الأسلحة في جنوب سوريا.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، أن "قوات الفرقة 210، بالتعاون مع الوحدة 504، أنهت خلال ساعات الليل الماضية نشاطا عسكريا اعتقلت خلاله وأجرت تحقيقا مع عدد من تجار الأسلحة الذين كانوا ينشطون في منطقة جنوب سوريا".

وأضاف أن "عملية الاعتقال جاءت بناءً على معلومات استخباراتية تشير إلى وجود مشتبه بهم ضالعين في نقل وسائل قتالية متنوعة"، مشيرا إلى أن "القوات صادرت خلال العملية وسائل قتالية تم العثور عليها في المنطقة".

وأكد أدرعي أن "قوات الفرقة 210 تواصل مراقبة الأوضاع في سوريا، وتبقى في حالة تأهب للتعامل مع أي تطورات أو تهديدات محتملة".

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