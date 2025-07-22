الكنيست الإسرائيلي يصوت غدا على مشروع قانون لفرض السيادة على الضفة الغربية

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الكنيست سيصوت، غدا الأربعاء المقبل، على مشروع قرار يدعم إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة تعد من بين أكثر المبادرات إثارة للجدل في الساحة السياسية الإسرائيلية.

وذكرت القناة أن مشروع القرار قدمه عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست الصيفية، وذلك في إطار مساع لتثبيت ما وصفوه بـ"الحقوق التاريخية لإسرائيل" في الضفة الغربية، التي تخضع لاحتلال إسرائيلي منذ عام 1967.

وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين: "أؤيد هذا القرار التاريخي الذي سيعرض على الكنيست بشأن سيادتنا على الضفة، وقد حان وقت السيادة".