إضراب بعض أبناء الجالية العربية في قبرص عن الطعام احتجاجًا على إبادة غزة|صور

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء بأن بعض أبناء الجالية العربية والفلسطينية في قبرص، بدأوا إضراب عن الطعام، احتجاجا على إبادة أهل غزة، ومعاناتهم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أن إضراب أبناء الجاليتين العربية والفسطينية في قبرص عن الطعام، جاء في ظل حرب الإبادة والتجويع والحصار التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتلبية لدعوة أطلقتها سفارة دولة فلسطين في قبرص.

وأوضحت وكالة “وفا” أن السفير الفلسطيني في قبرص عبد الله عطاري، عقد أمس الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا في مقر السفارة، استعرض خلاله الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، واعتداءات المستعمرين على المواطنين وممتلكاتهم والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وقال السفير الفلسطيني في قبرص إن استخدام التجويع كسلاح هو جريمة حرب مكتملة الأركان، داعيا إلى الضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها على شعبنا، وإدخال المساعدات إلى أنحاء القطاع كافة.

وحضر المؤتمر، عدد من السفراء العرب المعتمدين لدى قبرص، وممثلون عن عدد من الأحزاب والنقابات والاتحادات في قبرص، وعدد من المتضامنين مع القضية الفلسطينية، وأبناء الجاليتين الفلسطينية والعربية في قبرص. وحظي المؤتمر بتغطية إعلامية واسعة من وسائل الإعلام المختلفة.