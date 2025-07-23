استشهاد فلسطيني و5 مصابين في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين بقطاع غزة

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما على خيمة تؤوي نازحين في منتزه الشاطئ الشمالي غربي مدينة غزة أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة 5 آخرين.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار الكثيف شرقي مدينة دير البلح وسط غزة، وفي شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث استشهد 85 فلسطينيا، بينهم 31 على الأقل من "منتظري المساعدات"، وأصيب عشرات آخرون، أمس الثلاثاء، بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، أكثر من 201 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.