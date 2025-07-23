إيران وروسيا والصين تعقد محادثات حول البرنامج النووي الإيراني

عُقد في طهران مساء أمس الثلاثاء ٢٢ يوليو 2025 اجتماع ثلاثي بين ممثلي إيران وروسيا والصين، حول البرنامج النووي الإيراني.

وناقش ممثلي الدول الثلاث ناقشوا خلال هذا الاجتماع آخر المستجدات بشأن المفاوضات النووية، وسبل رفع العقوبات، والمسائل ذات الصلة، وفقا لما أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية.

وأكد المشاركون على العزم الجاد لحكوماتهم لمواصلة المشاورات الوثيقة من أجل تنسيق المواقف والإجراءات، وتم التفاهم على استمرار عقد هذه الاجتماعات على مستويات مختلفة بين الدول الثلاث في الأسابيع المقبلة.

كما التقى رئيسا الوفدين الروسي والصيني، على هامش الاجتماع الثلاثي، كلاً من نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، والمدير العام لدائرة السلام والأمن الدولي في وزارة الخارجية الإيرانية، كلٌ على حدة، وأجروا محادثات منفصلة معهم.