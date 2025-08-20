قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

بالتوسط للسلام بين روسيا وأوكرانيا.. ترامب: أريد «دخول الجنة» إن أمكن

ترامب
ترامب
ناصر السيد

 صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يأمل أن تُؤهّله جهوده في التوسط للسلام بين روسيا وأوكرانيا إلى دخول الجنة.

في حديثه مع برنامج "فوكس آند فريندز" بعد يوم واحد فقط من استضافته لقادة أوروبيين، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض، ألمح ترامب إلى أن المساعدة في إنهاء الحرب قد تُفيده أيضًا. 

اجتمع القادة في الوقت الذي يواصل فيه ترامب الضغط لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ترامب مازحًا: "إذا استطعتُ إنقاذ 7000 شخص أسبوعيًا من الموت، فأعتقد أن هذا جيد - أريد أن أحاول الوصول إلى الجنة إن أمكن، أسمع أنني لستُ على ما يُرام. أنا حقًا في أدنى مستوياتي".

وأضاف: "لكن إذا استطعتُ الوصول إلى الجنة، فسيكون هذا أحد الأسباب".

كان أحد وعود ترامب الانتخابية هو التوسط في السلام بين البلدين وإنهاء الحرب التي بدأت قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف عندما غزت روسيا أوكرانيا. 

صرّح ترامب مؤخرًا برغبته في الفوز بجائزة نوبل للسلام، ويعتقد أنه يستحقها لجهوده في تخفيف التوتر بين عدة دول.

لكن إنهاء أحد أكبر الصراعات التي شهدتها السنوات الأخيرة سيُمثّل نجاحًا باهرًا قد يُمكّن الرئيس من نيل الجائزة التي طالما طال انتظارها - أو الوصول إلى الجنة.

مع ذلك، واجه ترامب صعوبة في إقناع روسيا بالجلوس على طاولة محادثات السلام.

ترامب الوصول إلى الجنة روسيا وأوكرانيا دخول الجنة الرئيس الأمريكي الرئيس الأوكراني زيلينسكي

