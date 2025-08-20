احتجاجات في المقر الرئيسي لشركة مايكروسوفت تطالب بإنهاء العلاقات مع إسرائيل

تظاهر موظفو شركة مايكروسوفت في مقر الشركة الرئيسي في ريدموند بولاية واشنطن الأمريكية، في محاولة لزيادة الضغط على الشركة لوقف تعاملاتها التجارية مع إسرائيل بسبب حربها على غزة.

مظاهرت شركة مايكروسوفت

بدأ المتظاهرون بالتجمع بعد ظهر يوم الثلاثاء في ساحة في وسط جزء مُجدد حديثًا من المقر الرئيسي للشركة، والذي يمتد على مساحة حوالي 500 فدان في هذه المدينة الواقعة شرق سياتل ونصبوا خيامًا وأعلنوا المكان "منطقة محررة".

مايكروسوفت تساعد إسرائيل

خاطب حسام نصر، الموظف السابق في مايكروسوفت وقائد الاحتجاج، "الأصدقاء والزملاء" عبر الميكروفون قائلاً: "نحن هنا لأن إسرائيل - بدعم من مايكروسوفت - تقتل وتشوه الأطفال الفلسطينيين كل ساعة منذ أكثر من 22 شهرًا".

بعد حوالي ساعة من وصول النشطاء، استخدم ضابط شرطة ريدموند مكبر صوت لتحذيرهم من أنهم متعدون على ممتلكات الغير، وأنهم عرضة للاعتقال في حال بقائهم.

بعد فترة وجيزة، حزم نحو ثلاثين متظاهرًا خيامهم، ورفعوا لافتاتهم، وغادروا الساحة ثم تجمعوا مجددًا على جزء من الرصيف وصفه المنظمون بأنه ملكية عامة.