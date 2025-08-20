قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«ريبيرو» يُجهّز مفاجأة لمصطفى العش في الأهلي قبل مواجهة المحلة
فيديو يكشف حيلة عاطل بوضع كلبش لابتزاز أصحاب السيارات في الطالبية|تفاصيل
أهمية الصدق في الإسلام .. تعرف على 5 مراتب له
مروحيات للتحالف الدولي تنفذ عملية إنزال جوي في ريف إدلب شمال غرب سوريا
ابتكار أول لسان اصطناعي في العالم بدقة تتجاوز 87%.. أطباء يوضحون الفوائد والحدود
عقب عودته من الإصابة.. إعلامي يكشف تطورات موقف أحمد حمدي في الزمالك
6 رؤوس مقطوعــــة.. حادث غامض يثير الرعب في المكسيك | تفاصيل
تفاصيل حبس عصابة سرقت لوحات إلكترونية من كابينة شركة اتصالات بمدينة نصر
هشام يكن: تغييرات نظام الدوري أفقدت البطولة بريقها وأضعفت المنافسة | فيديو
تشكيل عصابي .. أمن بور سعيد يكشف لغز السطو على مندوبي شركة دفع إلكتروني وإعادة الأموال
صدمة للجماهير .. الأهلي يدرس الاستغناء عن حسين الشحات دون مقابل
أثارت الجدل وتحمل رسائل ومعاني كثيرة.. ترامب ينشر صورته مع قادة أوروبا

ترامب مع قادة أوروبا
ترامب مع قادة أوروبا
ناصر السيد

أثارت الصورة التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع القادة الأوروبيين في البيت الأبيض جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، نظراً لما تحمله من رسائل ومعاني كثيرة.

ونشر الرئيس الأمريكي الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب عليها "السلام من خلال القوة" في إشارة إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022 وسعيه لإبرام اتفاق سلام بين موسكو وكييف.

وظهر ترامب وهو يجلس خلف مكتبه بالبيت الأبيض، ويجلس أمام القادة الأوروبيين المشاركين في القمة التي بحثت سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأثارت هذه الصورة الجدل، حيث يرى بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أنها تمثل إهانة لأوروبا وكأنهم تلاميذ يجلسون أمام معلمهم.

وشارك في القمة الأمريكية – الأوروبية عدد من القادة، على رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ونظيرها البريطاني كير ستارمر، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، إلى جانب عدد آخر من القادة.

ترامب قادة أوروبا الرئيس الأمريكي البيت الأبيض وسائل التواصل الإجتماعي السلام من خلال القوة الحرب الروسية الأوكرانية اتفاق سلام بين موسكو وكييف صورة ترامب مع قادة أوروبا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

