أثارت الجدل وتحمل رسائل ومعاني كثيرة.. ترامب ينشر صورته مع قادة أوروبا

أثارت الصورة التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع القادة الأوروبيين في البيت الأبيض جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، نظراً لما تحمله من رسائل ومعاني كثيرة.

ونشر الرئيس الأمريكي الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب عليها "السلام من خلال القوة" في إشارة إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022 وسعيه لإبرام اتفاق سلام بين موسكو وكييف.

وظهر ترامب وهو يجلس خلف مكتبه بالبيت الأبيض، ويجلس أمام القادة الأوروبيين المشاركين في القمة التي بحثت سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأثارت هذه الصورة الجدل، حيث يرى بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أنها تمثل إهانة لأوروبا وكأنهم تلاميذ يجلسون أمام معلمهم.

وشارك في القمة الأمريكية – الأوروبية عدد من القادة، على رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ونظيرها البريطاني كير ستارمر، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، إلى جانب عدد آخر من القادة.