الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

لقاء «سوري - إسرائيلي» في باريس بوساطة أمريكية لمناقشة ملفات الجنوب| تفاصيل

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
ناصر السيد

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني التقى، الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس، وفدًا إسرائيليًا لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري.

وأوضحت الوكالة أن المناقشات بين الجانبين تركزت حول خفض التصعيد، وعدم التدخل في الشأن السوري الداخلي، والتوصل إلى تفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق عام 1974.

وأشارت "سانا" إلى أن هذه النقاشات تجري بوساطة أمريكية، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.

وكان وزير الخارجية السوري قد التقى، في عمّان يوم 12 من الشهر الجاري، نظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا، السيد توماس باراك.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف الثلاثة، بما يخدم استقرار الجمهورية العربية السورية، ويصون سيادتها وأمنها الإقليمي، إضافة إلى الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل سورية – أردنية – أمريكية لدعم جهود الحكومة السورية في تعزيز وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، والعمل على إيجاد حل شامل للأزمة.

المباحثات السورية الإسرائيلية أسعد حسن الشيباني الجنوب السوري وقف إطلاق النار محافظة السويداء وزير الخارجية السوري

