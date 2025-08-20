مصرع 71 شخصًا بينهم 17 طفلًا في حادث مروّع في إقليم هرات بأفغانستان

شهد إقليم هرات في غرب أفغانستان، مساء أمس الثلاثاء، حادثة مروعة راح ضحيتها 71 شخصًا، بعد اشتعال النيران في حافلة كانت تقل مهاجرين مُرحّلين إلى العاصمة الأفغانية كابول، إثر اصطدامها بشاحنة ودراجة نارية.

وصرّح أحمد الله متقي، المتحدث باسم حكومة إقليم هرات، بأن الحادث أسفر عن مقتل 71 شخصًا، بينهم 17 طفلًا، وذلك بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأوضح المتحدث أن الحادثة وقعت نتيجة اشتعال النيران في الحافلة بعد الاصطدام، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا بشكل مأساوي.

ووصل رجال الإطفاء بسرعة إلى موقع الحادث، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ الركاب، كما ظهر في مقطع فيديو نشره المسؤولون.