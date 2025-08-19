غزة.. جيش الاحتلال يصادق على خطط احتلال المدينة ويستدعي 50 ألفا من جنود الاحتياط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس هيئة الأركان إيال زامير، صدقا رسميا على خطط لاحتلال مدينة غزة، في خطوة تشير إلى تصعيد عسكري كبير محتمل في القطاع خلال الأيام المقبلة.

وقالت قناة "كان" العبرية إن اجتماعا عقد في مقر وزارة الجيش بتل أبيب، بمشاركة كبار الضباط من القيادة الجنوبية وهيئة الأركان، للمصادقة على الخطط العملياتية المتعلقة بقطاع غزة، وعلى رأسها خطة إعادة احتلال المدينة.

وفي سياق متصل، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تقديم موعد استدعاء نحو 50 ألف جندي من جنود الاحتياط، بحسب ما ذكرته القناة ذاتها.

وبالتزامن مع التطورات العسكرية، كشفت القناة 13 العبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا مطولا ليلة أمس مع الوفد المفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى، وسط تباين في المواقف داخل الحكومة.

وأوضحت القناة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن نتنياهو لا يمانع في القبول بصفقة جزئية، إلا أنه لا يخفي تفضيله لخيار الحسم العسكري بالتوازي مع أي مسار تفاوضي.

وفي تطور ميداني لافت، أفادت القناة 14 العبرية بأن لواء "جفعاتي" التابع لجيش الاحتلال عاد إلى العمل في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.