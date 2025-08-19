البيت الأبيض: بوتين أبلغ ترامب استعداده للقاء زيلينسكي قريبا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس دونالد ترامب في محادثتهما الليلة الماضية أنه على استعداد للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الأسابيع المقبلة.

وأضافت: "تعمل حكومة الولايات المتحدة وإدارة ترامب مع روسيا وأوكرانيا لعقد الاجتماع فورًا".

وأشار أحد المراسلين في المؤتمر الصحفي إلى أن الكرملين ألمح إلى أن بوتين لم يعط موافقة قاطعة، لكن ليفيت رد: "أؤكد لكم أن الجهود جارية".

وفقا لتقرير نشر على موقع بوليتيكو، تدرس بودابست كمكان محتمل لعقد القمة، التي يقودها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وهو صديق مقرب من الزعيمين. وصرح مسؤول في الإدارة الأمريكية للموقع بأن جهاز الخدمة السرية بدأ بالفعل التحضيرات للاجتماع.

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن ترسل قواتها إلى الأراضي الأوكرانية. ومع ذلك، قالت ليفيت إنه يجري النظر في إمكانية وجود جوي أمريكي. وأضافت: "بالتأكيد لا أستبعد أي خيار عسكري متاح للرئيس".

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز في وقت سابق، قال ترامب إنه في حين أن الدول الأوروبية مستعدة لنشر قوات برية، فإن الولايات المتحدة قد تساعد بشكل رئيسي من الجو: "لا أحد لديه ما لدينا في هذا المجال - إنهم لا يملكونه حقا".